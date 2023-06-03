В Томской области восемь подростков свели счеты с жизнью в 2022 году

В Томской области восемь подростков покончили с собой в прошлом году Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В прошлом году в Томской области восемь подростков от 14 до 17 лет покончили с собой, еще 75 несовершеннолетних пытались это сделать. Об этом сообщается на сайте уполномоченного по правам ребенка Ларисы Лоскутовой.

По данным омбудсмена, с 2020 года отмечен рост законченных случаев и попыток. Основными причинами суицидального поведения у подростков являются конфликты с родителями, проблемы с учебой, любовные переживания.

Напомним, несмотря на принимаемые меры всеми ведомствами по профилактике суицидального поведения, в 2018 году в Томской области в результате суицидов погибло 9 несовершеннолетних (в 2017 году таких случаев было 7).