Число подростковых самоубийств растет в Томской области

Суицидальное поведение детей и несовершеннолетних стало темой обсуждения на последнем заседании региональной комиссии по делам несовершеннолетних, которое возглавил замгубернатора по социальной политике Иван Деев. Ситуация на самом деле тревожная.

«Несмотря на принимаемые меры всеми ведомствами по профилактике суицидального поведения, в прошедшем году в Томской области в результате суицидов погибло 9 несовершеннолетних (в 2017 году их было 7)», - приводятся объективные данные на сайте уполномоченного по правам ребенка Людмилы Эфтимович. Одновременно отмечается рост числа выявленных суицидальных попыток, совершенных подростками.

Неблагополучна тенденция и по преступности, связанно с детьми и подростками. По данным регионального МВД, в прошлом году в Томской области зарегистрировано на 10,6% меньше преступлений, совершенных несовершеннолетними. Но в то же время, на 4,1% участились преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних. Количество преступлений против несовершеннолетних, носящих насильственный характер, возросло на 6,7%.

На прошедшей комиссии его участники выработали дополнительные меры по снижению уровня подростковой преступности и профилактике суицидов.

На сайте уполномоченного по правам ребенка в регионе выложена памятка, которая помогает родителям и педагогам распознать характерные признаки, свидетельствующие о возможной причастности детей к «группе риска» по суициду.

«В настоящее время участились случаи обнаружения у детей разных возрастов признаков суицидального поведения на фоне нарушений межличностных отношений со сверстниками, затяжных депрессивных состояний, потери аппетита или импульсивного обжорства, пренебрежительного отношения к внешнему виду, ощущения скуки, постоянного чувства одиночества и ухода от контактов с друзьями и семьей (превращение ребенка в «одиночку», - отмечено в документе. Кроме того, здесь содержатся рекомендации по помощи ребенку выбраться из кризисной ситуации.

Авторы памятки советуют взрослым не ослаблять бдительность даже тогда, когда опасность воде бы миновала.

«Половина суицидентов совершает самоубийство не позже, чем через 3 месяца после начала психологического кризиса)», - поясняют специалисты.

Напоминаем, что в День всех вюбленных из окна 9-го этажа в Томске выпала 14-летняя девочка. Что привелло к падению подростка - разбирается Седственный комитет.