В Томске демонтировали опасную детскую площадку после вмешательства прокуратуры

В Томске после вмешательства прокуратуры демонтировали опасную детскую площадку Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Томске после вмешательства прокуратуры демонтировали опасную детскую площадку на улице Красноармейской, 122. Ведомство начало проверку после того, как информация о площадке появилась в интернете.

«На площадке было множество дефектов: трещины бруса, гниение древесины, повреждения целостности металлических элементов и другие», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Томской области.

При этом установленный производителем срок эксплуатации площадки уже истек. Директору «Томского Хобби-центра», в ведении которого и находился площадка, вынесли представление. В результате детскую площадку демонтировали.

Ранее в Томске женщина до смерти избила своего пожилого отца.