В Томске женщина до смерти избила своего пожилого отца из-за бытового конфликта

В Томске будут судить 48-летнюю женщину, которая избила своего пожилого отца в ходе конфликта.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Томске будут судить 48-летнюю женщину, которая избила своего пожилого отца в ходе конфликта. В последствии мужчина скончался. Об этом сообщает прокуратура Томской области.
По данным ведомства, в феврале 2023 года жительница Томска распивала алкоголь в гостях у своих пожилых родителей. В ходе застолья у нее произошел бытовой конфликт с отцом. После этого мужчина попросил дочь уйти.
«Поскольку женщина категорически не хотела уходить, конфликт перерос в драку, в ходе которой она нанесла множественные удары по голове и телу пожилого мужчины», — говорится в сообщении.
В течение нескольких дней 71-летний мужчина жаловался на плохое самочувствие, но из-за того, что не хотел привлекать дочь к ответственности, в больницу не обращался. В результате от полученных травм он скончался.
В отношении 48-летней женщины утвердили уголовное дело по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
Уголовное дело рассмотрят в Кировском районном суде.