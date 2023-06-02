В Томске женщина до смерти избила своего пожилого отца из-за бытового конфликта

В Томске будут судить 48-летнюю женщину, которая избила своего пожилого отца в ходе конфликта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске будут судить 48-летнюю женщину, которая избила своего пожилого отца в ходе конфликта. В последствии мужчина скончался. Об этом сообщает прокуратура Томской области.

По данным ведомства, в феврале 2023 года жительница Томска распивала алкоголь в гостях у своих пожилых родителей. В ходе застолья у нее произошел бытовой конфликт с отцом. После этого мужчина попросил дочь уйти.

«Поскольку женщина категорически не хотела уходить, конфликт перерос в драку, в ходе которой она нанесла множественные удары по голове и телу пожилого мужчины», — говорится в сообщении.

В течение нескольких дней 71-летний мужчина жаловался на плохое самочувствие, но из-за того, что не хотел привлекать дочь к ответственности, в больницу не обращался. В результате от полученных травм он скончался.

В отношении 48-летней женщины утвердили уголовное дело по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Уголовное дело рассмотрят в Кировском районном суде.