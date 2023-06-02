Дикие животные стали чаще выходить на дороги в Томской области

На дорогах Томской области устанавливают дополнительные дорожные знаки Фото: Павел КЛОКОВ

В Томской области дикие животные стали чаще выходить на дороги, которые проходят через леса, предупреждает администрация региона. Таких случаев стало больше после того, как погода стала теплой.

«В прошлом году на участках региональных дорог, которые пересекаются с маршрутами миграции диких животных, были установлены дополнительные предупреждающие дорожные знаки», - сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

Устанавливать знаки начали после того, как ДТП с участием крупных диких животных стало больше. Поэтому водителей призывают быть максимально внимательными на участках дорог, где есть дорожные знаки «Перегон скота» и «Дикие животные».

Ранее томский охотовед Истомин объяснил, почему дикие лоси могут выходить к людям.