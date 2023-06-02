Традиционные томские «Чеховские пятницы» начались 2 июня

«Чеховские пятницы» проводятся с 2004 года Фото: Ксения Высотина

В пятницу, 2 июня, в Томске открылся очередной сезон традиционных «Чеховских пятниц». Организаторы обещают, что в программе будут лучшие номера прошлого сезона. А также новые песни, артисты и коллективы.

«Ведущими будут Олег Кислицкий, Леонтий Усов, Валерий Сенников», - сообщается в сообществе «Чеховских пятниц» во ВКонтакте.

Впервые «Чеховские пятницы» в Томске прошли еще в 2004 году, когда на набережной установили знаменитый на всю страну памятник Чехову.

Напомним, что в Томске три раза в день можно увидеть светомузыкальное шоу на фонтанах.