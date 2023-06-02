В Томске три раза в день можно увидеть светомузыкальное шоу на фонтанах Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Три раза в день томичи и гости города могут увидеть светомузыкальное шоу на фонтанах. Мэрия Томска напоминает, что такие шоу есть на двух городских фонтанах - на Новособорной площади и в Сквере студотрядов (улица Красноармейская).

«Шоу на Новособорной начинается ежедневно в 12.00, 21.00 и 22.00. А в сквере Студотрядов шоу можно увидеть в 12.00 и 21.00, длится оно 40 минут», - рассказали в пресс-службе мэрии.

При этом мэрия напоминает, что купаться в фонтанах опасно, потому что можно пораниться об оборудование. К тому же, в воду добавляют спецсредства, из-за которых может быть раздражение на коже. А если во время купания человек повредит оборудование фонтана, ему грозит штраф.

Напомним, что в Томской области установлен максимальный класс пожарной опасности.