На улице Карла Маркса в Томске установят памятную доску писателю Шишкову

В Томске появится памятная доска русскому писателю Вячеславу Шишкову. Фото: Анна Ковалева

В Томске на улице Карла Маркса, 2 появится памятная доска русскому писателю Вячеславу Шишкову. По сообщению администрации Томской области, центр по охране памятников региона уже заключил договор с подрядчиком.

«Специалисты до конца сентября 2023 года разработают эскиз памятной доски и установят ее», - сообщается на сайте обладминистрации.

Примечательно, что и само здание, на котором установят доску, является объектом культурного наследия: в XIX веке здесь располагалось Управление округа путей сообщения. А писатель Вячеслав Шишков в 1984 году работал инженером в Томском округе водных путей сообщения.

Напомним, что в Томске появился новый арт-объект с изображением потерявшегося ребенка.