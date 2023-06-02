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НовостиОбщество2 июня 2023 13:44

На улице Карла Маркса в Томске установят памятную доску писателю Шишкову

Доску установят до конца сентября
Александра Тайбатрова
В Томске появится памятная доска русскому писателю Вячеславу Шишкову. Фото: Анна Ковалева

В Томске появится памятная доска русскому писателю Вячеславу Шишкову. Фото: Анна Ковалева

В Томске на улице Карла Маркса, 2 появится памятная доска русскому писателю Вячеславу Шишкову. По сообщению администрации Томской области, центр по охране памятников региона уже заключил договор с подрядчиком.

«Специалисты до конца сентября 2023 года разработают эскиз памятной доски и установят ее», - сообщается на сайте обладминистрации.

Примечательно, что и само здание, на котором установят доску, является объектом культурного наследия: в XIX веке здесь располагалось Управление округа путей сообщения. А писатель Вячеслав Шишков в 1984 году работал инженером в Томском округе водных путей сообщения.

Напомним, что в Томске появился новый арт-объект с изображением потерявшегося ребенка.