Новый арт-объект с изображением потерявшегося ребенка появился в Томске

Фото: поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" Томской области

Отряд «ЛизаАлерт» в День защиты детей открыл в Томске новый арт-объект «Помочь ей можешь только ты» с изображением потерявшегося ребенка. Мурал разместили у торгового центра «Лето». Об этом сообщила пресс-служба отряда.

«Напротив торгового центра «Лето» мы разместили большую стрелку с фразой «Помочь ей можешь только ты». Стрелка указывает на фигуру маленькой одинокой девочки. Помочь ребёнку, попавшему в беду, может любой человек, но если именно вы пройдете мимо, вполне возможно, что ему не поможет уже никто», — рассказали волонтеры.

По словам волонтеров, идею создания арт-объекта подсказал недавний поиск в Пензе — потерявшийся трёхлетний ребёнок прошёл полтора километра по людным улицам, но его так и не остановили прохожие.

«Мы очень надеемся и верим, что когда-нибудь все люди, которые спешат по своим делам, занятые большими и маленькими проблемами, научатся останавливаться рядом с каждым мальчиком и девочкой, потерявшими маму, папу, дом и весь свой маленький мир, и будут делать всё от них зависящее, чтобы ребёнок вернулся домой», — отмечают в отряде.

Мурал разместили на улице Нахимова, 8 строение 17 у торгового центра «Лето».