Томские медики получили более 10 тысяч благодарностей в рамках акции «Спасибо доктору»

Более 10 тысяч благодарностей медикам выразили жители Томской области Фото: Анастасия Осипова

Более 10 тысяч благодарностей медикам выразили жители Томской области в рамках акции «Спасибо доктору», подсчитали в администрации региона. 52 благодарности выразили в видеообращениях.

«Лидируют по числу «спасибо» Томская областная клиническая больница, роддом № 4 и Колпашевская районная больница», - сообщает пресс-служба обладминистрации.

Напомним, что акции проводится по пяти номинациям: «Народный доктор», «Народная медсестра», «Народный аптекарь», «Моя любимая больница», «Моя любимая аптека». Принимают благодарности до 9 июня.

Напомним, что на строительство нового корпуса НИИ кардиологии в Томске нужно более пяти миллиардов рублей.