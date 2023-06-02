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НовостиОбщество2 июня 2023 13:18

Томские медики получили более 10 тысяч благодарностей в рамках акции «Спасибо доктору»

Акция приурочена ко Дню медицинского работника
Александра Тайбатрова
Более 10 тысяч благодарностей медикам выразили жители Томской области

Более 10 тысяч благодарностей медикам выразили жители Томской области

Фото: Анастасия Осипова

Более 10 тысяч благодарностей медикам выразили жители Томской области в рамках акции «Спасибо доктору», подсчитали в администрации региона. 52 благодарности выразили в видеообращениях.

«Лидируют по числу «спасибо» Томская областная клиническая больница, роддом № 4 и Колпашевская районная больница», - сообщает пресс-служба обладминистрации.

Напомним, что акции проводится по пяти номинациям: «Народный доктор», «Народная медсестра», «Народный аптекарь», «Моя любимая больница», «Моя любимая аптека». Принимают благодарности до 9 июня.

Напомним, что на строительство нового корпуса НИИ кардиологии в Томске нужно более пяти миллиардов рублей.