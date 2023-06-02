Максимальный класс пожарной опасности установлен в Томской области

В Томской области установлен максимальный класс пожарной опасности. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области действует максимальный класс пожарной опасности, предупредили в областном департаменте лесного хозяйства. За прошедшие сутки в регионе ликвидировано два лесных пожара.

«За прошедшие сутки на территории Томской области ликвидировано 2 лесных пожара в Тимирязевском и Каргасокском лесничествах. В настоящее время на территории региона действует 1 лесной пожар в Каргасокском лесничестве», — говорится в сообщении.

В авиационной зоне борьбу с огнем ведут 14 пожарных парашютистов-десантников.

Всего с начала года ликвидированы 57 лесных пожаров на общей площади 775,23 га. Средняя площадь одного пожара составляет 13,6 га. Чаще всего причиной лесных пожаров стал переход огня с земель иных категорий.

На территории региона действует особый противопожарный режим.

В случае обнаружения лесного пожара звонить по номеру Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» – 8-800-100-94-00.