Проект очистки озера Беленькое изменили после жалоб томичей

Очистку обещают провести с минимальным вмешательством в окружающую водоем флору Фото: Пресс-служба администрации Томской области

После жалоб томичей проект очистки озера Беленькое будет изменен. На сайте администрации Томской области сообщается, что очистку проведут с минимальным вмешательством в окружающую водоем флору, а качество воды после нее улучшится.

«Обследование, которое проводилось в конце прошлого года, показало, что озеро постепенно заболачивается, наиболее интенсивно процесс эвтрофикации отмечается в северо-западной части, на дне озера накапливаются донные отложения», - рассказали в пресс-службе администрации региона.

Комиссия рекомендовала убрать из озера донные накопления, крупногабаритный мусор и кустарники. При этом кустарники, в соответствии с изменениями в проекте, будут убирать только в ложе озера, а по берегам их оставят. Чтобы реализовать проект, создали научно-технический совет. В него вошли подрядчики и разработчики проекта, представители администрации Томска, Росгидромета и научного сообщества.

Напомним, что в Томской области установлен максимальный класс пожарной опасности.