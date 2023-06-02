Сибирский банк поздравил сибиряков с Днем защиты детей

Фото: Ксения Высотина

Одной из самых ярких и массовых акций стала «Коробка храбрости»: сотрудники банка вручили коробки с подарками для пациентов детских больниц и воспитанников специальных учреждений. Наборы с игрушками, книжками и канцелярией достались более чем 50-ти ребятам, проходящим лечение в разных медицинских учреждениях. Сотрудники банка организовали также благотворительную распродажу «Добрая детская полка»: все вырученные средства пошли на организацию праздников в подшефных детских учреждениях. Кроме того, в разных городах Сибири прошли детские праздники, организованные волонтерами-сотрудниками Сбера. Например, в Новосибирске была организована экскурсия для детей по отделению банка, в Омске прошел мастер-класс по созданию картин из переработанного праздника, а в Томске банк выступил организатором и партнером Фестиваля детства – большого праздника, который объединил около 2000 юных участников. Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк: «Сбер – социально-ответственная компания, и День защиты детей занимает особое место в нашем календаре событий. Мы проводим мероприятия и внутри банка, а также вовне. Мы рады делиться с детьми знаниями по финансовой грамотности, помогать им в поисках профессиональных предпочтений в рамках профориентации, или содействовать в достижении целей, таких как, например, получение высшего образования, предоставляя абитуриентам возможность в виде гибкого по условиям образовательного кредита. И, безусловно, важным направлением для нас является волонтерская и благотворительная помощь детям».