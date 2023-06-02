На Троицу в Томске увеличат число автобусов, которые едут на кладбища

На Троицу в Томске станет больше автобусов на маршрутах, которые едут к кладбищам. Фото: Анна Ковалева

На Троицу в Томске станет больше автобусов на маршрутах, которые едут к кладбищам, сообщает мэрия. Так, до кладбища «Бактин» будут ехать все автобусы маршрутов № 8/9, 13/14 и 20. Автобусы начнут ездить с 06.30 каждые 6-14 минут.

Чтобы доехать до кладбища «Воронино», можно будет воспользоваться автобусом маршрута №120. Из Мокрушинского микрорайона автобусы начнут ездить с 07.30, а последний рейс в сторону кладбища выедет в 21.00. Обещают, что автобусы №120 будут ездить каждые 8-12 минут.

До кладбища в районе остановки «Школа №55» пассажиров доставят автобусы №19 и №38. С начальных остановок эти автобусы выедут в 06.30.

«Уже с субботы перевозчики выведут максимальное количество автобусов на маршруты», - сообщила пресс-служба мэрии.

По вопросам движения этих маршрутов можно звонить по телефонам 28-29-05, 28-29-06. Мэрия также напоминает, что для посещений городские кладбища открыты с 09.00 до 19.00.

Ранее «КП-Томск» рассказывал, какие запреты действуют на Троицу.