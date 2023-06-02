Троица 2023: когда наступает и что нельзя делать в православный праздник

Жителям Томской области рассказали, что нельзя делать в День Святой Троицы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2023 году православные в Томской области будут отмечать Троицу 4 июня. В этот день верующие читают молитвы о сошествии Святого Духа на 50-й день после Воскресения Христова. В материале «КП-Томск» рассказываем историю и главные запреты праздника.

История праздника

День Святой Троицы является одним из главных христианских праздников, который входит в число двенадцати важнейших после Пасхи, посвященных событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы.

Православная церковь отмечает Троицу в 50-й день после Воскресения Хритостова. В этот день верующие читают молитвы в честь сошествия Святого Духа на апостолов, которое им обещал Иисус Христос перед своим вознесением на небеса.

Традиции

В этот день в храмах проходит одна из самых торжественных служб в году. После литургии служится великая вечерня, где поются стихиры, а священник читает три специальных пространных молитвы о церкви, о спасении всех молящихся и о упокоении душ всех усопших.

Во время чтения молитв принято стоять на коленях. Таким образом завершается послепасхальный период, во время которого в храмах не совершается коленопреклонений и земных поклонов.

Пол в храмах, как правило, в этот день устилают свежескошенной травой, иконы украшают березовыми ветвями. А православные верующие чаще всего одеваются в зеленую одежду. Этот цвет олицетворяет обновляющую силу Святого Духа.

Также в субботу перед Троицей происходит одно из важнейших в году поминовение усопших предков. В церковном календаре этот день именуют Вселенской родительской субботой. Церковь поминает всех когда-либо умерших православных христиан.

Православные приезжают на кладбища, поминают умерших родственников, украшают могилы, а также устраивают ритуальные трапезы.

На саму Троицу церкви, избы, дворы и даже улицы украшают свежими травами, цветами и ветками.

Что нельзя делать на Троицу

День Святой Троицы является одним из главных христианских праздников, поэтому в этот день необходимо отказаться от тяжелой работы, в том числе от работы в поле и на огороде. Время следует посвятить молитвам и помощи родным.

Также в Троицу нельзя печалиться, грустить и поддаваться унынию. Категорически запрещается ругаться, выяснять отношения, обижать и обманывать окружающих.

Кроме того, на Троицу не рекомендуется жениться.