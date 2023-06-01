Жители Томска отмечают Международный день защиты детей в Городском саду

Томичи отмечают День защиты детей в Городском саду.
Фото: Ксения Высотина
В Томске в четверг, 1 июня, в Городском саду проходит празднование Международного дня защиты детей. На мероприятии собрались сотни томичей, среди них дети, подростки, родители, бабушки и дедушки, передает корреспондент «КП-Томск» с места события.
Развлекательная детская программа началась в 12 часов. Она продлится до 16 часов.
Томичи отмечают День защиты детей в Городском саду.
Фото: Ксения Высотина
День защиты детей в Горсаду.
Фото: Ксения Высотина
День защиты детей в Томске.
Фото: Ксения Высотина
Для томичей подготовили выступления «Арены развлечений» с научным шоу, а также клоуна Лепы Сосиськина с дрессированными животными. Тон празднику задают детские коллективы Томска и популярный радиоведущий Иван Козырев.
Томичи отмечают День защиты детей в Городском саду.
Фото: Ксения Высотина
День защиты детей в Горсаду.
Фото: Ксения Высотина
В течение мероприятия гости могут принять участие в различных играх, мастер-классах и конкурсах, в которых можно получить призы от партнёров. Также для юных жителей города подготовили викторину, представления и пенную вечеринку.
Юные томичи участвуют в мастер-классах.
Фото: Ксения Высотина
Томичи отмечают День защиты детей в Городском саду.
Фото: Ксения Высотина
День защиты детей в Горсаду.
Фото: Ксения Высотина
День ззщиты детей проходит в Горсаду.
Фото: Ксения Высотина
День защиты детей в Горсаду.
Фото: Ксения Высотина
Если вы проголодались, на месте также работает фуд-зона.
Генеральный партнер мероприятия - ООО «Межениновская птицефабрика». Партнеры мероприятия - семейный торговый центр «Детский парк»; сеть супермаркетов «Быстроном»; клуб Билингвального Развития «Англомама», ООО «Томское молоко»; детский плавательный центр «Утенок PROдолжение; компания ПЭТ Сити производство и продажа ПЭТ - тары, преформ; проект «Тинейджер на миллион» в Томске, сеть магазинов «Белорусские продукты» ИП Дмитриенко и Жилищный комплекс «Войков».