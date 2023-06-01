Жители Томска отмечают Международный день защиты детей в Городском саду

Томичи отмечают День защиты детей в Городском саду. Фото: Ксения Высотина

В Томске в четверг, 1 июня, в Городском саду проходит празднование Международного дня защиты детей. На мероприятии собрались сотни томичей, среди них дети, подростки, родители, бабушки и дедушки, передает корреспондент «КП-Томск» с места события.

Развлекательная детская программа началась в 12 часов. Она продлится до 16 часов.

Томичи отмечают День защиты детей в Городском саду. Фото: Ксения Высотина

День защиты детей в Горсаду. Фото: Ксения Высотина

День защиты детей в Томске. Фото: Ксения Высотина

Для томичей подготовили выступления «Арены развлечений» с научным шоу, а также клоуна Лепы Сосиськина с дрессированными животными. Тон празднику задают детские коллективы Томска и популярный радиоведущий Иван Козырев.

Томичи отмечают День защиты детей в Городском саду. Фото: Ксения Высотина

День защиты детей в Горсаду. Фото: Ксения Высотина

В течение мероприятия гости могут принять участие в различных играх, мастер-классах и конкурсах, в которых можно получить призы от партнёров. Также для юных жителей города подготовили викторину, представления и пенную вечеринку.

Юные томичи участвуют в мастер-классах. Фото: Ксения Высотина

Томичи отмечают День защиты детей в Городском саду. Фото: Ксения Высотина

День защиты детей в Горсаду. Фото: Ксения Высотина

День ззщиты детей проходит в Горсаду. Фото: Ксения Высотина

День защиты детей в Горсаду. Фото: Ксения Высотина

Если вы проголодались, на месте также работает фуд-зона.

Генеральный партнер мероприятия - ООО «Межениновская птицефабрика». Партнеры мероприятия - семейный торговый центр «Детский парк»; сеть супермаркетов «Быстроном»; клуб Билингвального Развития «Англомама», ООО «Томское молоко»; детский плавательный центр «Утенок PROдолжение; компания ПЭТ Сити производство и продажа ПЭТ - тары, преформ; проект «Тинейджер на миллион» в Томске, сеть магазинов «Белорусские продукты» ИП Дмитриенко и Жилищный комплекс «Войков».