К томскому омбудсмену стали чаще обращаться дети и подростки

Дети и подростки стали чаще обращаться к омбудсмену Томской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уполномоченный по правам ребенка Томской области в 2022 году получил в четыре с лишним раза больше обращений от детей и подростков, чем годом ранее. Об этом в программе «Открытая студия» рассказала детский омбудсмен региона Лариса Лоскутова. Если в 2021 году было 8 обращений от подростков и детей, то в 2022 году таких обращений было уже 35.

«Чаще всего дети обращаются за помощью в разрешении конфликтов», - сообщила Лариса Лоскутова и отметила, что это касается конфликтов и с родителями, и со сверстниками.

Также омбудсмен рассказала, что в Томской области стало больше обращений о праве ребенка жить и воспитываться в семье. Так, в 2022 году около 200 обращений касались определения места жительства ребенка и порядка общения с родственниками после развода родителей. На втором месте оказались обращения касательно сферы образования, в том числе конфликтов в школах и детских садах.

Напомним, что благодаря победе во всероссийском конкурсе в Томске появится новое пространство для подростков.