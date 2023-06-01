Проект подросткового центра из Томска победил на всероссийском конкурсе

Благодаря победе в конкурсе в Томске появится новое пространство для подростков Фото: Юлия АЛЕХИНА

Проект томского благотворительного фонда «Меркурий» победил во всероссийском конкурсе, который проходил по программе уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Всего в конкурсе участвовали 116 проектов, победителями стали 15 из них. Информация опубликована на сайте администрации Томской области.

«Томский фонд разработал программу социализации подростков, которые находятся в трудной жизненной ситуации», - уточнили в пресс-службе администрации Томской области.

Программу планируют проводить на базе подросткового центра «Меркурий». Таким образом, в Томске скоро появится новое пространство, где подростки смогут участвовать в общественной работе, знакомиться с новыми профессиями.

Напомним, что в Томске появился новый арт-объект с изображением потерявшегося ребенка.