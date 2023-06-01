В Томском районе незаконно вырубили березы на 330 тысяч рублей

В окрестностях села Новомихайловка вырубили 66 берез
Фото: Иван ПРОХОРОВ
В Томском районе выявлена незаконная вырубка деревьев, сообщает прокуратура области. В окрестностях села Новомихайловка вырубили 66 берез.
«В результате лесному фонду причинили ущерб на сумму около 330 тысяч рублей», - пояснили в ведомстве.
Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган, после чего было возбуждено уголовное дело. Прокуратура контролирует его расследование.
Ранее житель Томской области оставил себе найденные в лесу наркотики и отправился в колонию.