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НовостиОбщество1 июня 2023 12:58

В Томском районе незаконно вырубили березы на 330 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Александра Тайбатрова
В окрестностях села Новомихайловка вырубили 66 берез

В окрестностях села Новомихайловка вырубили 66 берез

Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Томском районе выявлена незаконная вырубка деревьев, сообщает прокуратура области. В окрестностях села Новомихайловка вырубили 66 берез.

«В результате лесному фонду причинили ущерб на сумму около 330 тысяч рублей», - пояснили в ведомстве.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган, после чего было возбуждено уголовное дело. Прокуратура контролирует его расследование.

Ранее житель Томской области оставил себе найденные в лесу наркотики и отправился в колонию.