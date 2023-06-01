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НовостиПроисшествия1 июня 2023 2:52

Житель Томской области оставил себе найденные в лесу наркотики и отправился в колонию

Его приговорили к 5,5 года колонии
Алёна Мищенко
В Томской области мужчину притворили к 5 годам колонии за хранение наркотика.

В Томской области мужчину притворили к 5 годам колонии за хранение наркотика.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Стрежевом 38-летнего мужчину приговорили к 5,5 годам колонии за хранение наркотика, который он нашел в лесу и оставил себе. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Как установил суд, в марте 2022 года стрежевчанин нашел в лесопарке сверток с наркотическим средством. Мужчина забрал его себе и отправился домой, однако на выходе из парка был задержан сотрудниками полиции, которые изъяли около 2 грамм синтетического наркотика.

Стрежевской городской суд признал виновным ранее судимого 38-летнего местного жителя по статье «Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере».

Мужчину приговорили к 5 годам 6 месяцам в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.