15,5 тысячи кандидатов стали участниками предварительного голосования ЕР

Предварительное голосование в этом году было электронным, за исключением новых субъектов России, где использовалась смешанная форма. По стране ЕР одержала убедительную победу. Фото из открытых источников. Автор: volgodonsk-gid.ru

Как сообщает сайт ER.ru, участие в предварительном голосовании партии приняло 3,17 млн человек. Процедура прошла в 55 регионах, где осенью состоятся 183 избирательные кампании.

Комментируя итоги голосования на заседании Генсовета, председатель партии Дмитрий Медведев, в частности, сказал: «Выбрать наиболее достойных кандидатов нам помогают граждане. Предварительное голосование совершенствуется, становится надежнее, удобнее. В этом году оно было электронным, за исключением новых субъектов России, где использовалась смешанная форма по понятным причинам. Отдельная благодарность всем, кто принял участие в предварительном голосовании, отвечал за организацию и проведение, особенно в новых регионах. Приоритетом была безопасность избирателей».

Как напомнил секретарь Генсовета Андрей Турчак, на предварительное голосование зарегистрировалось 15,5 тыс. кандидатов, из которых 28% – молодые люди в возрасте до 35 лет.

«Победителями предварительного голосования стали 18 активистов «Молодой Гвардии Единой России». Все они активно участвуют в волонтерской миссии на Донбассе. И такой результат является признанием общества важности их миссии», – подчеркнул он.

Как следует из информации на сайте, участникам СВО было уделено особое внимание – их на предварительном голосовании было больше 150 человек, и все показали хорошие результаты. «Ряд наших победителей и сейчас находятся на передовой. Партия каждому из них поможет с прохождением всех последующих выборных процедур», – подчеркнул Андрей Турчак. Он также добавил: 44% кандидатов предварительного голосования – женщины. Более половины – беспартийные.

Отмечается, что секретарь Генсовета выделил также участников кадрового проекта «ПолитСтарт». Остановился он и на предварительном голосовании в новых регионах: там в процедуре участвовали 466 тыс. человек. Из них почти половина – жители ДНР.

Андрей Турчак сообщил: самая высокая явка на предварительном голосовании была в Якутии и Ненецком автономном округе — 14%. Лидерами по общей численности проголосовавших стала Ростовская область — 316 тысяч человек, а также Башкирия — 250 тысяч.

В заключение Дмитрий Медведев уточнил, что победители предварительного голосования имеют преимущество перед оппонентами – они раньше заручились поддержкой граждан.

«Впереди - самая сложная фаза кампании. Нужно как можно активнее встречаться с людьми, погружаться в их проблемы, находить оптимальные решения. Искренне желаю успехов», - сказал Дмитрий Медведев.

Также Генсовет предложил главам субъектов и депутатам возглавить списки партии на региональных выборах. Представленные кандидатуры должны выдвинуть на конференциях региональных отделений партии.

Добавляется: электронное предварительное голосование проходило с 22 по 28 мая 2023 года. По максимально открытой модели, когда голосовать могли все зарегистрированные на территории избиратели. В четырех новых регионах процедура состоялась не только онлайн, но и очно.