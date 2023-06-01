Томичам объяснили, опасно ли покупать арбузы в начале лета

В начале лета в Томске уже продают арбузы Фото: Андрей АБРАМОВ

В начале лета в Томске уже вовсю продают арбузы. Не опасно ли их сейчас покупать, «АиФ-Томск» рассказал врач-инфекционист клиники «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. По его словам, в начале лета арбузы в ближайших к Сибири местах произрастания еще не спеют. Потому есть риск, что ягоды, для ускорения созревания, «перекормили» удобрениями.

«Раньше в арбузы могли добавлять органические удобрения и перенасыщать нитратами, но сейчас за этим достаточно строго следят», - отметил врач-инфекционист.

Также Андрей Поздняков рассказал, что существуют скороспелые сорта арбузов. Потому арбузы, приехавшие в начале июня из теплых стран, например, Ирана, почти наверняка можно есть, не боясь отравления. А вот определить перед покупкой, безопасен ли конкретный арбуз, невозможно.

Напомним, что в Томске уничтожили зараженные розы и ромашки.