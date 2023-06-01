Зараженные ромашки и розы уничтожили в Томской области

Всего уничтожили полторы тысячи зараженных цветов. Фото: управление Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям

В Томске сотрудники управления Росельхознадзора по Новосибирской и Томской областям обнаружили зараженные ромашки и розы. Опасные цветы привезли для одной из томских цветочных фирм и планировали продавать томичам.

«В срезах роз и ромашек выявлен западный (калифорнийский) цветочный трипс. Этот вредитель опасное насекомое не только наносит повреждения растениям, но и может переносить вирусы», - пояснили в управлении Россельхознадзора.

Собственнику растений предложили уничтожить их, что и было сделано 30 мая под контролем сотрудников ведомства. Всего уничтожили полторы тысячи зараженных цветов.