Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июня 2023 9:18

Зараженные ромашки и розы уничтожили в Томской области

В цветах нашли опасного вредителя
Александра Тайбатрова
Всего уничтожили полторы тысячи зараженных цветов. Фото: управление Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям

Всего уничтожили полторы тысячи зараженных цветов. Фото: управление Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям

В Томске сотрудники управления Росельхознадзора по Новосибирской и Томской областям обнаружили зараженные ромашки и розы. Опасные цветы привезли для одной из томских цветочных фирм и планировали продавать томичам.

«В срезах роз и ромашек выявлен западный (калифорнийский) цветочный трипс. Этот вредитель опасное насекомое не только наносит повреждения растениям, но и может переносить вирусы», - пояснили в управлении Россельхознадзора.

Собственнику растений предложили уничтожить их, что и было сделано 30 мая под контролем сотрудников ведомства. Всего уничтожили полторы тысячи зараженных цветов.