Участок проспекта Ленина в Томске перекроют на выходных из-за ремонта трубопровода

Фото: Наталья Качановская/ "АиФ-Томск"

В Томске со 2 до 4 июня будет перерыт участок проспекта Ленина от пропекта Фрунзе до улицы Алексея Беленца из-за ремонта трубопровода, сообщили в администрации Томска.

«В период с 23:00 2 июня до 6:00 4 июня будет перекрыт участок пр. Ленина от пр. Фрунзе до ул. А. Беленца. В это время АО «Томск РТС» будет проводить ремонт трубопровода», —говорится в сообщении.

На этом места установят предупреждающие знаки. Движение транспорта для объезда перекрытого участка проспекта Ленина будет осуществляться в соответствии с временными знаками.

«К сожалению, сейчас сложившаяся ситуация может создать угрозу безопасности – специалисты обнаружили течь, которая подмывает проезжую часть. Чтобы исключить провалы в асфальте, нужно немедленно провести ремонт», — рассказал и.о. заммэра по благоустройству-начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Николай Глебович.

По его словам, участок перекроют на короткий срок, ресурсники будут вести работы круглосуточно, чтобы в понедельник утром томичи смогли спокойно добраться до работы.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.