Летние отборочные интенсивы стартуют в новосибирской «Школе 21»

«Школа 21» в Новосибирске запустила набор участников на летние отборочные интенсивы. Они пройдут 19 июня и 7 августа. Предполагается, что на каждый интенсив могут поступить около 300 человек. Еще один интенсив состоится осенью, 11 сентября.

Интенсив – это финальный отборочный этап, на котором участники в очном формате выполняют индивидуальные и коллективные проекты в сфере ИТ.

На нем в течение 26 дней участники пишут код с нуля, создают свою первую игру, готовят индивидуальные и групповые ИТ-проекты, а также учатся решать сложные задачи в сжатые сроки. Далее по его результатам участники отбираются на основное обучение.

Для того чтобы принять в нем участие необходимо перейти на сайт «Школы 21», подать заявку и пройти две онлайн-игры на память и логику.

Константин Селезнев, директор кампуса «Школы 21» в Новосибирске:

«Интенсивы – это не только один из отборочных этапов, но и возможность для участников попробовать свои навыки в ИТ-сфере, поближе познакомиться со «Школой 21» и посмотреть, как организован процесс обучения в целом. При этом попробовать свои силы в ИТ-сфере может любой желающий от 18 лет, никаких дополнительных условий и ограничений нет. Желаю всем участникам успешного старта и продуктивного обучения».

Виталий Пак, участник обучения «Школы 21»:

«Когда я впервые узнал о «Школе 21», меня заинтересовало направление искусственного интеллекта, так как я уже успел с ним столкнуться в вузе и мне хотелось продолжать развиваться в нем. Я сразу понял, что атмосфера школы мне близка по духу, здесь есть дедлайны, много самостоятельной и командной работы, есть школьные активности.

В настоящее время я в рамках обучения стажируюсь в Сбере на направлении «Data Science» и занимаюсь анализом данных.

Я очень благодарен «Школе 21» за то, что она помогла мне определиться со своим профессиональным путем и начать развиваться в направлении, которое мне по-настоящему нравится».

«Школа 21» — инновационный образовательный проект, который помогает всем желающим кандидатам от 18 лет бесплатно получить практические знания в ИТ-сфере. Так, во время обучения участники могут приобрести навыки программирования на C, C++, Java, Python, Go, C#, освоить работу с базами данных и инфраструктурой, а также изучить различные направления в сфере цифровых технологий. Для обучения применяется методика «равный равному»: без менторов, лекций и оценок, только индивидуальная или коллективная работа над проектами. Срок обучения зависит от самого участника – от 1,5 до 3 лет.

Заявку на обучение можно подать на сайте.