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НовостиОбщество31 мая 2023 12:18

Более 60 тысяч детей в Томской области прошли профосмотры в 2023 году

Профосмотры для детей проводят ежегодно
Александра Тайбатрова
Профосмотры помогают вовремя выявить многие заболевания

Профосмотры помогают вовремя выявить многие заболевания

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С января по май 2023 года более 60 тысяч детей в Томской области прошли медицинские профосмотры, подсчитали в администрации региона. Такие обследования для детей проводят ежегодно в школах и детских садах.

«Детей осматривают педиатры, хирурги, другие узкие специалисты», - сообщается на сайте администрации Томской области.

Если при проведении профосмотра у ребенка выявят какую-то проблему со здоровьем, то дадут рекомендации по лечению и профилактике.

Напомним, что томские ученые создали инновационные перевязочные материалы.