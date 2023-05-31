Под Томском пенсионер на Lexus слетел с дороги

Машина наехала на бетонный блок и опрокинулась Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томском районе 31 мая примерно в 15.40 произошло ДТП: 75-летний водитель Lexus RX/350 наехал на бетонный блок. После этого машина опрокинулась. Информацией поделились в пресс-службе ГУ МВД России по Томской области.

«В результате 73-летняя женщина-пассажир и водитель доставлены в медучреждение для осмотра», - уточнили в пресс-службе полиции.

ДТП произошло в деревне Казанка Томского района, возле дома №4 по улице Новой. Полиция просит откликнуться очевидцев аварии. Можно позвонить по телефону 8(3822) 795-254 или обратиться в отделение ГИБДД Томского района лично по адресу: Томск, Иркутский тракт, 198/1, кабинет №103.

Напомним, что два человека погибли в ДТП с лесовозом в Томской области.