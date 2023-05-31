Томские полицейские задержали подозреваемого в убийстве по горячим следам

В Томске сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве Фото: Ксения Высотина

В Томске сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Томской области.Сообщение о том, что в квартире на улице Короленок убили 52-летнего томича, пришло, когда сотрудники ППС находились на маршруте патрулирования.

«В ходе беседы с очевидцами – сожительницей погибшего и соседом – сотрудники полиции составили портрет подозреваемого, а через несколько часов задержали его на улице Ивана Черных», - уточнили в пресс-службе полиции.

Задержанным оказался 25-летний уроженец ближнего зарубежья, который приехал в Томскую область на заработки. Предполагается, что он нанес погибшему несколько ударов ножом. Причиной конфликта стала ссора из-за взаимоотношений с женщиной. Возбуждено уголовное дело об убийстве, а для подозреваемого избирают меру пресечения.

Напомним, что пропавшего в Томском районе 44-летнего мужчину нашли погибшим.