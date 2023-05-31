В Томской области начался ремонт дороги к монастырю села Могочино

На одной полосе ремонтируемой дороги уже уложили почти три тысячи тонн асфальтобетонной смеси Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томской области начали ремонтировать дорогу в Молчановском районе, которая ведет к Свято-Никольскому женскому монастырю села Могочино. Сообщение об этом опубликовали на сайте администрации региона.

«В этом году дорожники приведут в нормативное состояние 9,85 км от трассы Томск – Каргала – Колпашево до водной переправы через реку Обь у села Могочино», - рассказали в пресс-службе обладминистрации.

Подрядчиком на объекте является областное ДРСУ. Сотрудники предприятия уже сняли старый асфальт и начали укладывать выравнивающий слой покрытия. На одной полосе уже уложили почти три тысячи тонн асфальтобетонной смеси. В планах – полная замена дорожной одежды, укрепление обочин, планировка откосов, ремонт водопропускных труб, установка дорожных знаков и т.д. Кроме того, в селе Нарга обустроят искусственные неровности на пешеходных переходах, а на двух переходах – у больницы и дома престарелых – установят мигающие светофоры.

Напомним, что в Томске трамвай сошел с путей на проспекте Кирова.