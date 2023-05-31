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НовостиОбщество31 мая 2023 9:57

В Томской области начался ремонт дороги к монастырю села Могочино

Подрядчик отремонтирует почти 10 километров дороги
Александра Тайбатрова
На одной полосе ремонтируемой дороги уже уложили почти три тысячи тонн асфальтобетонной смеси

На одной полосе ремонтируемой дороги уже уложили почти три тысячи тонн асфальтобетонной смеси

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томской области начали ремонтировать дорогу в Молчановском районе, которая ведет к Свято-Никольскому женскому монастырю села Могочино. Сообщение об этом опубликовали на сайте администрации региона.

«В этом году дорожники приведут в нормативное состояние 9,85 км от трассы Томск – Каргала – Колпашево до водной переправы через реку Обь у села Могочино», - рассказали в пресс-службе обладминистрации.

Подрядчиком на объекте является областное ДРСУ. Сотрудники предприятия уже сняли старый асфальт и начали укладывать выравнивающий слой покрытия. На одной полосе уже уложили почти три тысячи тонн асфальтобетонной смеси. В планах – полная замена дорожной одежды, укрепление обочин, планировка откосов, ремонт водопропускных труб, установка дорожных знаков и т.д. Кроме того, в селе Нарга обустроят искусственные неровности на пешеходных переходах, а на двух переходах – у больницы и дома престарелых – установят мигающие светофоры.

Напомним, что в Томске трамвай сошел с путей на проспекте Кирова.