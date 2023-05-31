Трамвай сошел с рельсов на проспекте Кирова в Томске, три человека пострадали

В Томске травмай сошел с рельсов. Фото: Анна Ковалёва

В Томске утром 31 мая на проспекте Кирова трамвай сошел с рельсов. Пострадали три пассажира, им оказывается помощь, сообщил «КП-Томск» диспетчер Трамвайно-троллейбусного управления (ТТУ).

Она уточнила, что ДТП произошло около 8:30 утра на пересечении проспекта Кирова и проспекта Комсомольский. В результате резкого торможения три пассажира упали, им оказывается помощь медиков.

На данный момент временно приостановлено движение трамваев №1 и №5 в сторону Кирова.

На месте работают сотрудники ГИБДД и путейная бригада ТТУ. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как позже сообщили в пресс-службе регионального УМВД, сход трамвая с рельсов произошел в районе дома №70 по проспекту Комсомольский.

Пострадали три пассажира - женщины 1958 и 1969 года рождения, а также мужчина 1979 года рождения. Им была оказана разовая медицинская помощь.