Трамвай сошел с рельсов на проспекте Кирова в Томске, три человека пострадали

В Томске травмай сошел с рельсов.
Фото: Анна Ковалёва
В Томске утром 31 мая на проспекте Кирова трамвай сошел с рельсов. Пострадали три пассажира, им оказывается помощь, сообщил «КП-Томск» диспетчер Трамвайно-троллейбусного управления (ТТУ).
Она уточнила, что ДТП произошло около 8:30 утра на пересечении проспекта Кирова и проспекта Комсомольский. В результате резкого торможения три пассажира упали, им оказывается помощь медиков.
На данный момент временно приостановлено движение трамваев №1 и №5 в сторону Кирова.
На месте работают сотрудники ГИБДД и путейная бригада ТТУ. Обстоятельства происшествия выясняются.
Как позже сообщили в пресс-службе регионального УМВД, сход трамвая с рельсов произошел в районе дома №70 по проспекту Комсомольский.
Пострадали три пассажира - женщины 1958 и 1969 года рождения, а также мужчина 1979 года рождения. Им была оказана разовая медицинская помощь.
Фото: пресс-служба УМВД по Томской области