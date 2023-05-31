Прокуратура проверит информацию об аварийном доме в переулке Луговом в Томске

Фото: Наталья Качановская/ "АиФ-Томск"

Прокуратура Кировского района организовала проверку после публикации в СМИ о нарушении жилищных прав жителей аварийного дома по переулку Луговой, 18 в Томске, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, ранее журналисты побывали в аварийном доме по переулку Луговой, 18 и посмотрели, в каких условиях живут жители.

В конце февраля 2023 года региональный СК возбудил уголовное дело о халатности при расселении семьи из аварийного дома в переулке Луговой, 18. Тогда томичи подумали, что дело сдвинулось с мертвой точки, однако на начало июня ничего не изменилось. Люди продолжают жить в ужасных условиях.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления по соблюдению требований законодательства при расселении граждан из аварийного жилья», — говорится в сообщении.

Если при проверке будут выявлены нарушения, прокуроры примут исчерпывающие меры на их устранение.