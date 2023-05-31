«Скоро всё рухнет»: жильцы аварийного дома в Томске показали, в каких условиях им приходится выживать

Фото: Наталья Качановская/ "АиФ-Томск"

Жильцы аварийного дома, построенного 122 года назад, в переулке Луговом, 18 в Томске с 2019 года ждут расселения. Спустя четыре года одна из жительниц решила добиться продвижения дела и получить квартиру. Журналисты издания «АиФ-Томск» побывали в аварийном доме и посмотрели, в каких условиях живут люди.

Напомним, в конце февраля 2023 года региональный СК возбудил уголовное дело о халатности при расселении жильцов из аварийного дома в переулке Луговой, 18. Тогда томичи подумали, что дело сдвинулось с мертвой точки, однако на начало июня ничего не изменилось. Люди продолжают жить в ужасных условиях.

«По лестнице подняться тяжело – она вся покосилась и нужно приложить определенные усилия, чтобы не упасть. Вокруг все кажется шатким, будто кружится голова, но такое впечатление создается от неровного пола. Со временем доски пола покоробились и ситуацию уже никак нельзя спасти. В коридоре пространство между брусками запенено, жильцы спасаются от сквозняков как могут», — делится эмоциями журналист.

Все в этом доме сделано руками жильцов. Как рассказывает хозяйка одной из квартир Екатерина, на их кухне был уложен паркет, но из-за постоянной сырости покрытие вздулось и все пришлось убрать. Обои в доме отходят, а штукатурка падает прямо на голову. По словам женщины, недавно кусок стены упал на голову ее ребенка.

Печи в квартирах все потрескались, из-за этого они постоянно дымят. Екатерина рассказала, что от нагара в комнате чернеют стены и потолок. Это доставляет дискомфорт жильцам, но без печи зимой жить невозможно.

«Зимой постоянно кто-то должен находиться дома, чтобы топить печку. Либо я, либо сестра. Мы бегаем и топим печку, чтобы дети пришли со школы и не замерзли. За ночь в доме опять становится холодно и снова приходится топить печку», — поделилась девушка.

В случае небольших морозов жильцы стараются пользоваться обогревателями, но и этот способ вызывает опасения. Проводка в доме настолько старая, что не выдерживает напряжения.

По словам Екатерины, когда летом на улице идет дождь, все становится еще хуже. Из-за сырости заводятся блохи. Из-за других проблем в доме появляются еще и тараканы и мыши.

«Позавчера, когда был дождь нам пришлось включать обогреватель и сидеть сушить дом. Как только начинается сырость, то начинают прыгать блохи, у детей от укусов большие воспаления», - отметила Екатерина.

Дом, по словам жильцов, уже не подлежит ремонту.

Фото: Наталья Качановская/ "АиФ-Томск"

Фото: Наталья Качановская/ "АиФ-Томск"

Фото: Наталья Качановская/ "АиФ-Томск"

Фото: Наталья Качановская/ "АиФ-Томск"