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НовостиОбщество6 мая 2023 7:35

В Томском районе пропал 44-летний Николай Дроздов

О старте поисков сообщил отряд «ЛизаАлерт»
Анна Ковалёва
Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Томской области ищут пропавшего Николая Анатольевича Дроздова 1979 года рождения. Местонахождение мужчины неизвестно с 29 апреля 2023 года. Об этом сообщили в региональном отделении поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Село Малиновка, Томский район, внимание! Помогите найти человека! Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно)», - сказано в сообщении.

Приметы пропавшего мужчины: рост 175 см, телосложение худощавое, глаза карие, волосы черные. Был одет в черную куртку, белую футболку, голубые джинсы.

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