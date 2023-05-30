В Томске 70-летняя женщина пропала во время прогулки

Фото: ориентировка поискового отряда «ЛизаАлерт»

В Томске во время прогулки потерялась 70-летняя Раиса Герасименко. Информацию о пропавшей распространяет поисковый отряд «ЛизаАлерт». Штаб по поиску создан на улице Советской, 46 – это парковка у магазина «Ярче». Желающие помочь могут присоединиться к поиску.

«Пропавшая Раиса Герасименко была одета в бежевый клетчатый пиджак, синие джинсы и белые мокасины. Ее рост – 162 сантиметра. Телосложение худощавое, волосы – темные и короткие, глаза – карие», - так описываются приметы пропавшей в ориентировке «Лиза Алерт».

Известно, что женщина может страдать провалами в памяти. Всех, кто что-то знает о местонахождении Раисы Герасименко, просят позвонить на круглосуточную бесплатную горячую линию отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52.