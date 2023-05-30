Фасады исторических клиник СибГМУ в Томске отремонтируют в 2023 году

Фасады исторических клиник СибГМУ в Томске отремонтируют. Фото: Telegram-канал Мир СибГМУ

В этом году отремонтируют фасады исторических клиник Сибирского государственного университета, которые являются памятниками культурного наследия. Новость опубликовали в Telegram-канале Мир СибГМУ.

«Ремонтировать будут фасады зданий на проспекте Ленина, 4, и на Московском тракте, 2», - следует из сообщения.

Известно, что здание на проспекте Ленина построили в 1903 году архитекторы Ф.Ф. Гут и А.Д. Крячков. А здание клиники на Московском тракте возвели и вовсе в XIX веке, а именно в 1891 году. Его строительство – заслуга архитектора П.П. Нарановича.

Напомним, что исторический дом в Аптекарском переулке Томска законсервировали для защиты от вандалов.