Исторический дом по переулку Аптекарский законсервировали для защиты от вандалов

Фото: администрация Томска

Исторический деревянный двухэтажный дом по переулку Аптекарский, 11 в Томске законсервировали. Окна и дверные проемы старинного здания закрыли деревянными и металлическими щитами в целях защиты от проникновения, сообщили в мэрии.

По данным горадминистрации, дом по переулку Аптекарский, 11 был построен 1880 году. В 2013 году его признали аварийным и подлежащим сохранению и реконструкции, так как относится к объектам деревянного зодчества.

«На данный момент в доме никто не проживает, однако юридически расселение жильцов продолжается. По региональной программе переселить всех жильцов должны до конца 2024 года. Сразу после окончания расселения и перевода многоквартирного дома в статус «нежилое здание», мэрия Томска выставит объект на аукцион в рамках программы «Дом за рубль»», — говорится в сообщении.

Дом на углу переулка Аптекарского и улицы Алтайской является частью историко-архитектурной среды города. Исторический объект создает объемно-пространственную композицию на выезде с Аптекарского моста, имеет срезанный угол, угловой аттик с солярным знаком, а также интересное оформление окон и дверей.