Томск не вошел в топ-5 столиц регионов Сибири по обеспеченности бюджета. Фото: Анна Ковалева

По итогам 2022 года Томск вылетел из топ-5 столиц регионов Сибирского федерального округа по уровню обеспеченности бюджета. Об этом на заседании комитета по бюджету, экономике и собственности думы Томска рассказала председатель Счетной палаты города Людмила Смольникова.

«Если в 2021 году мы занимали пятое место по уровню доходов на одного жителя, то в 2022 году опустились на шестое», - отметила Людмила Смольникова.

На пятое место в рейтинге поднялся Барнаул. Также Томск занял шестое место среди столиц Сибири по уровню расходов: они в 2022 году составили 35,1 миллиард рублей. Напомним, что в прошлом году не исполнены более трех миллиардов из бюджета Томска, и почти два из них – на расселение аварийного жилья.

Председатель Счетной палаты предположила, что в ближайшее время ситуация не изменится. Одна из причин низких доходов Томска – низкие показатели социально-экономического развития. По этим показателям Томск находится на последнем место среди городов СФО.