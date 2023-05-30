В Томске в 2022 году не освоили почти два миллиарда рублей на расселение аварийных домов

В Томске не освоили почти два миллиарда рублей на расселение аварийного жилья в 2022 году. Фото: Анна Ковалева

В 2022 году в Томске не смогли освоить почти два миллиарда рублей на расселение аварийных домов. Эту информацию 30 мая озвучила на заседании комитета по бюджету, экономике и собственности исполняющая обязанности заммэра – начальника департамента финансов мэрии Томска Анна Мальсагова.

«Доходы за 2022 год составили 20,61 миллиардов рублей, а расходы – 20,494 миллиардов», - сообщила в докладе Анна Мальсагова.

Ожидалось, что бюджет Томска в 2022 году будет дефицитным. Но в итоге к концу года образовался профицит более 115 миллионов рублей. Исполнение бюджета составило 86% от плана. Самая солидная часть неисполненного бюджета – это один миллиард 952 миллиона рублей на расселение аварийного жилья. Чтобы освоить эти деньги, в 2022 году нужно было дополнительно выделить из бюджета Томска почти миллиард рублей. Таких средств не нашлось, и сейчас Томск будет просить власти региона поучаствовать в софинансировании программы.

Ранее сообщалось, что всего в Томске – 789 аварийных домов. «КП-Томск» не раз писал о том, в каких условиях приходится жить обладателям «авариек». Следственный комитет неоднократно проводил проверки по обращениям жителей аварийных домов, например, в домах на улице Лермонтова и Олега Кошевого.