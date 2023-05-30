Движение на Белозерской и Дальне-Ключевской улицах в Томске ограничат с 1 июня

С 1 июня в Томске временно ограничат движение на участках двух улиц из-за прокладки водопровода. Фото: Наталья Качановская/АиФ-Томск

С 1 июня временно ограничат движение на участках двух улиц в Томске, предупреждает мэрия. С 09.00 1 до 23.00 12 июня перекроют движение на участке Белозерской улицы от дома №14 до пресечения с улицей Пушкина. А на Дальне-Ключевской улице с 09.00 1 июня до 23.00 16 июня закроют для проезда одну полосу, на участке перед пересечением с улицей Пушкина (если ехать со стороны проспекта Мира).

«На этих участках ООО «Томскводоканал» будет проводить работы по прокладке трубопровода», - уточнили в пресс-службе мэрии Томска.

На время ремонта на участках Дальне-Ключевской и Белозерской улицы установят временные знаки, которыми должны будут руководствоваться водители.

Напомним, что 12 июня в Томске ограничат движение на Набережной реки Томи.