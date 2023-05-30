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НовостиОбщество30 мая 2023 5:27

В Томске 12 июня ограничат движение автомобилей по улице Набережная реки Томи

Дорогу перекроют по случаю празднования Дня России
Алёна Мищенко
В Томске 12 июня перекроют движение транспорта по улице Набережная реки Томи в связи с празднованием Дня России.

В Томске 12 июня перекроют движение транспорта по улице Набережная реки Томи в связи с празднованием Дня России.

Фото: Ксения Высотина

В Томске 12 июня на восемь часов перекроют движение транспорта по улице Набережная реки Томи в связи с празднованием Дня России, сообщает мэрия.

«12 июня с 8:00 до 17:00 будет прекращено движение транспортных средств по улице Набережная реки Томи от проспекта Ленина в месте заезда к зданию администрации Томской области до улицы Карла Маркса», — говорится в сообщении.

Проезд перекроют для обеспечения безопасности томичей во время концерта ко Дню России.