В Томске 12 июня ограничат движение автомобилей по улице Набережная реки Томи

В Томске 12 июня перекроют движение транспорта по улице Набережная реки Томи в связи с празднованием Дня России. Фото: Ксения Высотина

В Томске 12 июня на восемь часов перекроют движение транспорта по улице Набережная реки Томи в связи с празднованием Дня России, сообщает мэрия.

«12 июня с 8:00 до 17:00 будет прекращено движение транспортных средств по улице Набережная реки Томи от проспекта Ленина в месте заезда к зданию администрации Томской области до улицы Карла Маркса», — говорится в сообщении.

Проезд перекроют для обеспечения безопасности томичей во время концерта ко Дню России.