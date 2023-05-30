ВТБ профинансирует строительство жилых домов в «Альпийском квартале»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВТБ предоставил финансирование ООО СЗ АнтарСити (входит в группу компаний СФО Основа) на строительство первой очереди ЖК «Альпийский квартал» в микрорайоне «Светлый». Проект реализуется с использованием счетов эскроу.

Заемные средства будут направлены на возведение шести пятиэтажных многоквартирных жилых домов в «Альпийском квартале» микрорайона "Светлый" в поселке Октябрьский Мошковского района Новосибирской области в 15 км от Новосибирска. Общая площадь финансируемого строительства – 10,5 тыс. кв. метров, планируемый ввод в эксплуатацию – 2 квартал 2024 года.

Проектом «Альпийский квартал» запланировано строительство в общей сложности 47 малоэтажных домов в стиле «шале». Каждая очередь выполняется в форме листа дерева, во внутренней части которого предусматривается благоустройство, озеленение, организация детских и спортивных площадок.

Это не первый проект застройщика, финансируемый банком. Ранее банк предоставил проектное финансирование на строительство пяти домов ЖК «Французский квартал», расположенного неподалеку.

«Мы продолжаем активную работу по кредитованию жилищного строительства. Для нас важно поддерживать застройщиков в реализации жилых проектов и повышать доступность комфортного жилья для жителей региона. Наше партнерство с группой компаний СФО Основа началось больше года назад – за этот период с участием средств банка успешно построены и вводятся в эксплуатацию дома «Французского квартала». Уверен, что участие банка в финансировании нового проекта позволит компании продолжить активное развитие территории микрорайона и самое главное обеспечить новым качеством жизни многие семьи», - прокомментировал Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области.

Проект реализуется с использованием счетов эскроу. Будущие жильцы при оформлении кредита на приобретение жилья могут воспользоваться действующими программами льготной ипотеки.