В Томске ЖК «Войков» объявил старт продаж квартир в пятом доме

Фото: ЖК "Войков"

С 1 июня начинается старт продаж квартир в Томске пятого дома в новом ЖК «Войков». Данный жилой комплекс расположен в самом центре города — на пересечении пер. Дербышевского и ул. Войкова.

По словам застройщиков, двор в этом доме спроектирован по принципу «без машин». Здесь могут безопасно гулять как взрослые, так и дети. При этом предусмотрено наличие погрузочно-разгрузочной зоны, необходимой для организации таких мероприятий, как переезд и ремонт.

Во дворе жилого комплекса имеется площадка для выгула и дрессировки собак, зоны для воркаута, отдыха взрослых и детей, велосипедные дорожки.

Уже с 1 июня 2023 года стартуют продажи квартир в 5-м доме. Отметим, что на старте цены ниже, чем обычно, скидка 5 % будет действовать до конца июня.

Добавим, что ЖК «Войков» является одним из спонсоров мероприятия, которое пройдет 1 июня в Городском саду с 12.00 до 16.00. Томичей ждет разнообразная и увлекательная программа с мастер-классами, викториной, конкурсами, призами и пенной вечеринкой. Зрители увидят научное шоу от «Арены развлечений» и номера с дрессированными животными от клоуна Лепы Сосискина. Задавать тон празднику будут томские музыкальные коллективы и известный радиоведущий Иван Козырев.

Отдел продаж ЖК «Войков»:

8 (3822) 227-227

сайт voikov.com

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