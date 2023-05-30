Надземные переходы в Томске планируют восстановить после выкупа

В Томске восстановят надземные переходы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Выкупленные новосибирской компанией пять надземных переходов в Томске планируют привести в нормативное состояние и использовать по назначению. Об этом сообщил журналистам и.о. мэра города Михаил Ратнер.

Он уточнил, что принимать решение о привидении надземных переходов в нормативное состояние будут после того, как они станут муниципальными. Тогда власти будут искать средства на их восстановление. И только после этого их можно будет использовать.

Напомним, ранее новосибирская компания «София» приобрела на торгах пять заброшенных надземных переходов на проспекте Мира и Пушкинской развязке в Томске. Ранее переходами владело обанкротившееся АО «Сибмост». Надземные переходы построили в 2012 году вместе с Пушкинской развязкой, но не ввели в эксплуатацию, так как по проекту планировалось сделать их подземными.

Позже стало известно, что новосибирская фирма предложила выкупить мэрии надземные переходы.