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НовостиОбщество30 мая 2023 1:37

В Томске 18-летний инвалид получил необходимое лекарство после вмешательства прокуратуры

Длительное время лекарство ему не выдавали
Источник:kp.ru
Инвалид из Томска поулчил необходимое лекарство благодаря прокуратуре.

Инвалид из Томска поулчил необходимое лекарство благодаря прокуратуре.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Томске 18-летний инвалид с редким эндокринным заболеванием получил необходимое лекарство после вмешательства прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.

В прокуратуру обратился 18-летний житель Томска с жалобой о нарушении его права на льготное лекарственное обеспечение.

«Установлено, что заявитель имеет инвалидность, страдает редким эндокринным заболеванием, требующим регулярного приема лекарственного препарата, которым он должен обеспечиваться бесплатно», — говорится в сообщении.

Длительное время лекарство ему не выдавали, что послужило основанием для направления прокурором города в суд иска в защиту его нарушенных прав.

Суд удовлетворил требования.

После вмешательства прокуратуры парень получил необходимое лекарство.