В Томске 18-летний инвалид получил необходимое лекарство после вмешательства прокуратуры

Инвалид из Томска поулчил необходимое лекарство благодаря прокуратуре. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Томске 18-летний инвалид с редким эндокринным заболеванием получил необходимое лекарство после вмешательства прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.

В прокуратуру обратился 18-летний житель Томска с жалобой о нарушении его права на льготное лекарственное обеспечение.

«Установлено, что заявитель имеет инвалидность, страдает редким эндокринным заболеванием, требующим регулярного приема лекарственного препарата, которым он должен обеспечиваться бесплатно», — говорится в сообщении.

Длительное время лекарство ему не выдавали, что послужило основанием для направления прокурором города в суд иска в защиту его нарушенных прав.

Суд удовлетворил требования.

После вмешательства прокуратуры парень получил необходимое лекарство.