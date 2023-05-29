Роспотребнадзор объяснил томичам, куда жаловаться на неприятные запахи

Томичи могут пожаловаться на неприятный запах в региональный Роспотребнадзор Фото: Алексей БУЛАТОВ

С середины мая управление Роспотребнадзора получает много жалоб от томичей на неприятный запах. Как отмечают в ведомстве, больше жалоб поступает в первой половине дня, обращаются жители разных районов города. Больше всего обращений было 25 мая: тогда в ведомство звонили жители Каштака, Иркутского тракта и Зеленых горок.

«За последние два года Управление Роспотребнадзора увеличило количество исследований в Томске в связи с массовыми обращениями граждан на загрязнение воздуха», - пояснили в ведомстве.

При этом, по сведениям регионального Роспотребнадзора, содержание вредных веществ в воздухе, по результатам исследований в разное время суток, норм не превышало. То есть неприятный запах, на который жалуются томичи, вреда их здоровью не несет, следует из выводов ведомства. При этом, жаловаться на неприятные запахи можно в управление Роспотребнадзора региона: на сайте ведомства, по электронной почте ufs@70.rospotrebnadzor.ru, в письменном виде – по адрес: Томск, проспект Фрунзе, 103А. Либо томичи могут получить консультацию по телефону 8-800-350-41-56.

Напомним, что прокуратура обязала мэрию Томска поставить на учет бесхозные объекты ЖКХ.