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НовостиОбщество29 мая 2023 13:08

Прокуратура в Томске обязала мэрию поставить бесхозные объекты ЖКХ на учет

Законного владельца нет у одного километра теплосетей и пяти километров газопровода
Александра Тайбатрова
Прокуратура контролирует устранение нарушений. Фото: Сиб.фм

Прокуратура контролирует устранение нарушений. Фото: Сиб.фм

В Томске прокуратура потребовала у мэрии поставить на учет объекты ЖКХ, у которых нет законного владельца. В результате проверки были выявлены пять километров бесхозных сетей газоснабжения и один километр сетей теплоснабжения и отопления без законного владельца.

«Прокуратура направила в суд административные иски, чтобы обязать мэрию обратиться с заявлением о постановке на учет в орган, который осуществляет государственную регистрацию прав на недвижимое имущество», - сообщили в прокуратуре Томской области.

Суд удовлетворил эти требования. Прокуратура контролирует устранение нарушений.

Напомним, что бывшего воспитателя томского детдома обвиняют в хищении 5,7 миллионов у сирот.