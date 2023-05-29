Прокуратура в Томске обязала мэрию поставить бесхозные объекты ЖКХ на учет

Прокуратура контролирует устранение нарушений. Фото: Сиб.фм

В Томске прокуратура потребовала у мэрии поставить на учет объекты ЖКХ, у которых нет законного владельца. В результате проверки были выявлены пять километров бесхозных сетей газоснабжения и один километр сетей теплоснабжения и отопления без законного владельца.

«Прокуратура направила в суд административные иски, чтобы обязать мэрию обратиться с заявлением о постановке на учет в орган, который осуществляет государственную регистрацию прав на недвижимое имущество», - сообщили в прокуратуре Томской области.

Суд удовлетворил эти требования. Прокуратура контролирует устранение нарушений.

Напомним, что бывшего воспитателя томского детдома обвиняют в хищении 5,7 миллионов у сирот.