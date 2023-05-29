Жара до +30 градусов ожидается в Томской области в начале июня

Тридцатигарудсная жара надвигается на Томскую область. Фото: Ксения Высотина

Тридцатиградусная жара придет в Томскую область в начале июня. Постепенное повышение температуры уже началось. Об этом сообщает «МК в Томске» со ссылкой на начальника отдела метеорологии томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлану Рюхтину.

Так, по данным синоптика, в четверг, 1 июня, в Томской области воздух прогреется до +26…+31 градуса.

В областном центре в Международный день защиты детей столбики термометров поднимутся до +27…+29 градусов.

Светлана Рюхтина отметила, что жаркая погода задержится в регионе как минимум до конца этой недели.

Дождя в ближайшие семь дней не ожидается.