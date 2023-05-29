Бывшего воспитателя томского детдома обвиняют в хищении 5,7 миллионов у сирот

В общей сложности злоумышленницы похитили у сирот 5,7 миллионов рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В Томске бывшего воспитателя детского дома и ее дочь обвиняют в хищении денег у детей сирот, рассказали в прокуратуре Томской области. Ведомство утвердило обвинительное заключение. По версии следствия, бывший воспитатель с октября 2021 года по ноябрь 2022 года убедила трех воспитанников детского дома перевести ей деньги с их счетов. Общая сумма ущерба – 5,7 миллионов рублей.

«У одного из подростков она выманила деньги, чтобы якобы купить ему квартиру, а потом переоформить. Другой воспитанник передал ей свои накопления, полагая, что они будут потрачены на его отдых», - рассказали о подробностях дела в прокуратуре.

Еще у одной воспитанницы детского дома деньги выманили под предлогом открытия счета. На похищенные средства мать и дочь купили квартиру, погасили кредиты, съездили в отпуск и т.д. Сейчас обе женщины находятся под стражей, а имущество бывшего воспитателя детдома наложили арест. Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд Томска.

Напомним, что жителя Томска арестовали по подозрению в хищении женской косметики.