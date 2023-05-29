В детскую больницу №1 Томска купили новый аппарат МРТ за 97,5 миллионов

Для детской больницы №1 Томска купили новый аппарат МРТ. Фото: департамент здравоохранения Томской области

Для детской больницы №1 Томска купили новый аппарат МРТ взамен старого за 97,5 миллионов рублей, рассказали в департаменте здравоохранения Томской области. Первые маленькие пациенты уже прошли обследования на нем. Аппарат подходит для детей с первых дней жизни.

«Для установки нового аппарата выделено специальное помещение, в котором прошел ремонт», - уточнили в пресс-службе департамента.

На новом аппарате МРТ можно проводить обследования практически всех органов и систем организма. А чтобы маленьким пациентам и их родителям было удобно, переход из стационара в кабинет МРТ сделали теплым.

Напомним, что должность главврача Бакчарской районной больницы заняла Ольга Заведягина.