Пост главврача больницы Бакчарского района заняла Ольга Заведягина

Ольга Заведягина. Фото: департамент здравоохранения Томской области

Главным врачом Бакчарской районной больницы назначена Ольга Заведягина, которая с 2020 года была и.о. руководителя медучреждения. Информацию опубликовал департамент здравоохранения Томской области.

Известно, что Ольга Геннадьевна – выпускница Сибирского государственного медицинского университета 2007 года по специальности «Лечебное дело». После университета она два года проходила ординатуру по специальности «Акушерство и гинекология». В 2011 году пришла работать в Бакчарскую районную больницу. Затем с 2013 по 2020 годы трудилась акушером гинекологом в учреждениях здравоохранения Томска и Новосибирска. С 2020 года Ольга Заведягина занимала должность заместителя главврача по лечебной работе Бакчарской больницы и одновременно исполняла обязанности руководителя учреждения.